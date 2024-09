Nach schwerem Unfall im Erzgebirge: Radfahrerin stirbt im Krankenhaus

Burkhardtsdorf - Traurige Gewissheit nach einem schweren Unfall in Burkhardtsdorf im Erzgebirge .

Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden an dem Auto und dem Fahrrad von insgesamt 1100 Euro.

Die 18-jährige Autofahrerin bog von der Bahnhofstraße nach rechts in die Meinersdorfer Straße (B180) ab, nahm dabei der 76-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Bereits am 30. August kam es gegen 10.35 Uhr zu dem Vorfall zwischen einer VW- und einer Fahrradfahrerin.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, erlag die 76-Jährige ihren schweren Verletzungen am vergangenen Sonntagabend in einem Krankenhaus.