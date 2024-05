30.05.2024 08:06 1.196 Plötzlich rollt er los: Lkw kracht gegen Hauswand

Am Mittwoch ist in Plauen in der Straße Burgweg ein Lkw gegen eine Hauswand geknallt.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Mittwoch ein Laster gegen eine Hauswand geknallt. Der Lkw rollte los und knallte gegen eine Hauswand. © Igor Pastierovic Gegen 14.40 Uhr kam es im Ortsteil Alt Crieschwitz zu dem Unfall. Laut Polizei lieferte der 43-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns im Burgweg Ware aus. Als er dann den Anhänger wieder ankoppeln wollte und sich dafür außerhalb des Fahrzeugs befand, rollte der Laster aus bisher unklarer Ursache plötzlich los und knallte gegen eine Hauswand. Zwickau Schock für Bewohner: Sächsisches Pflegeheim muss schließen Die Statik des Hauses wurde nicht beeinträchtigt. Am Haus und am Laster entstand ein Gesamtsachschaden von circa 30.000 Euro.

Titelfoto: Igor Pastierovic