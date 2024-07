Radler fährt mit Kind auf Lenker, knallt gegen Auto und lässt Mädchen schwer verletzt zurück!

Heidenau - Einfach abgehauen! Ein Radfahrer (46) hat mit einem Mädchen (7) auf seinem Lenker am gestrigen Montagnachmittag in Heidenau bei Dresden einen Unfall gebaut. Im Anschluss daran flüchtete der Radler. Das Kind blieb schwer verletzt zurück. Anscheinend wollte er seine eigene Haut retten.

Weit kam er jedoch nicht. Beamte stellten ihn laut TAG24-Informationen nicht weit entfernt in Höhe Festwiese Heidenau.

Der 46-Jährige erlitt leichte, das Kind schwere Verletzungen. Als Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, waren die Kleine sowie der Peugeot-Fahrer zwar noch da, vom Radler hingegen war nichts mehr zu sehen.

Kein Grund, aber eine Erklärung für seine Flucht: Der 46-Jährige hatte laut Test 2,2 Promille intus und einen Haftbefehl an der Backe, da er ein Strafgeld nicht zahlte. Rettungskräfte brachten die Siebenjährige vom Unfallort in eine Klinik. Der Ausflug des Radfahrers endete in der JVA.

Unklar ist noch, in welcher Beziehung das Kind und der Radfahrer zueinander standen. Die beiden kannten sich, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.