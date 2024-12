Rettungswagen kommt von Straße ab und kippt um, zwei Personen schwer verletzt

Zschopau - Unfall im Erzgebirge am gestrigen Dienstagabend!

Der Rettungswagen kam von der Straße ab. © Jan Haertel

Laut Polizei ereignete sich der Crash gegen 19 Uhr.

Ein Rettungswagen fuhr die K8173 in Zschopau in Richtung Gornau entlang, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und kippte im Straßengraben um.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die 65-jährige Patientin sowie eine 39-jährige Rettungssanitäterin schwer verletzt. Der 32-jährige Fahrer sowie der 36-jährige Notarzt erlitten leichte Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden von 6500 Euro.