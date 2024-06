12.06.2024 19:40 721 Seat kracht in Notarztfahrzeug: Kreuzung in Freiberg gesperrt

In Freiberg kam es am späten Mittwochnachmittag zwischen einem Seat und einem Notarztfahrzeug zu einem Unfall an einer Kreuzung.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Kreuzungs-Crash am späten Mittwochnachmittag in Freiberg. Bei dem Zusammenprall wurden zwei Personen verletzt. © Marcel Schlenkrich Gegen 17 Uhr war ein 32-jähriger Seat-Fahrer auf der Buchstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Humboldtstraße übersah er nach TAG24-Informationen offenbar ein von rechts kommendes Notarztfahrzeug, das mit eingeschaltetem Blaulicht fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 47-jährige Notarztfahrzeug-Fahrer sowie die 42-jährige Notärztin wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt. Kommunalwahlen Sachsen 2024 Partei-Hochburgen in Dresden: Wo die AfD die meisten Stimmen sammelte Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Klar ist aber: An der Kreuzung gilt rechts vor links. Aktuell ist die Kreuzung noch gesperrt.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich