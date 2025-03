SUV-Fahrerin übersieht Simson: Jugendliche schwer verletzt

Kottmar-Neueibau - Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der frühen Nacht zu Samstag die Gemeinde Kottmar, im Süden des ostsächsischen Landkreises Görlitz , erschüttert. Laut Behörden sind bei der Kollision zwischen einem Dacia und einem Moped zwei Jugendliche schwer verletzt worden.

Unfallort: die Hauptstraße an der Kreuzung zum Postweg in Neueibau. © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr zur Hauptstraße nach Neueibau gerufen.

Ein SUV (Fahrerin: 50) war nach ersten Angaben aus Leutersdorf kommend in Richtung Neugersdorf unterwegs. An der Kreuzung Postweg wollte die Fahrerin mit ihrem Dacia Duster nach links abbiegen, doch übersah offenbar ein entgegenkommendes Moped mit zwei Jugendlichen an Bord.

Sowohl der 17 Jahre alte Fahrer der Simson S51, als auch der männliche Sozius (16) erlitten durch den Zusammenstoß mit dem SUV schwere Verletzungen. Der 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste.