Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Simson-Fahrer kommt von Straße ab und kracht gegen Baum

Crottendorf - Tödlicher Unfall am Mittwochmittag im Erzgebirge : Ein Simson-Fahrer (55) kam von einer Landstraße ab und knallte gegen einen Baum. Der 55-Jährige starb noch am Unfallort.

In Crottendorf (Erzgebirge) wurde ein Simson-Fahrer (55) bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort verstarb. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der dramatische Unfall geschah gegen 12.50 Uhr auf der Neudorfer Straße (S268) in Crottendorf. Dort war der Simson-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, stieß gegen einen Baum und rutschte einen Abhang hinab.

"Dabei erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen, an denen er trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb", so eine Polizeisprecherin.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.