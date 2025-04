13.04.2025 13:53 2.959 Sie war gerade mit ihrem Hund spazieren: Autofahrer erfasst Fußgängerin an Ampel

Am Samstagmorgen kam es in Zittau zu einem tragischen Unfall: Ein Autofahrer übersah eine Fußgängerin - sie starb später an ihren Verletzungen.

Von Janina Rößler

Löbau - Am Samstagmorgen kam es in Löbau zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Seat-Fahrer übersah eine Fußgängerin und krachte in sie - mit tragischer Folge. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. © xcitepress/Thomas Baier Wie die Polizei berichtete, war der 60-Jährige gegen 8.20 Uhr an der Kreuzung Äußere Zittauer Straße/Karl-Liebknecht-Straße unterwegs. Dabei übersah er eine 58-Jährige, die mit ihrem Hund gerade bei Grün die Ampel überqueren wollte, und stieß mit ihr zusammen. Der Sachschaden an dem Seat wurde auf rund 1000 Euro geschätzt. © xcitepress/Thomas Baier Die Frau wurde schwer verletzt und erlag noch am selben Tag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier