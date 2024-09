Tödlicher Unfall in Sachsen: Mercedes-Fahrer knallt in Gegenverkehr!

Kottmarsdorf - Am Donnerstagvormittag ist im Landkreis Görlitz ein Mercedes-Fahrer (†79) bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Kurz vor dem Ortseingang in Kottmarsdorf kam es am Donnerstagvormittag zu einem Horror-Crash. © xcitepress/Thomas Baier

Der 79-Jährige steuerte mit seinem Mercedes gegen 9.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache vor dem Ortseingang in Kottmarsdorf in den Gegenverkehr, wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag mitteilte.

Dort kollidierte der Mann mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin (73).

Für den Mercedes-Fahrer endete der Unfall tödlich. Er verstarb infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die VW-Fahrerin sowie ihr 83-jähriger Beifahrer wurden derweil schwer verletzt per Helikopter in ein Krankenhaus eingeflogen.

Bildaufnahmen vom Ort des Horror-Crashs zeigen, wie der schwarze Benz mit eingedrückter Front in der Leitplanke hängt, während der weiße VW komplett entstellt auf der Löbauer Straße zum Stillstand kam.