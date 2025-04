Transporter kracht beim Linksabbiegen mit Motorrad zusammen

Claußnitz - Schwerer Unfall in Mittelsachsen !

Beim Transporter wurde die Fahrerseite sowie der linke Seitenspiegel demoliert. © EHL Media/Dietmar Thomas

Am frühen Freitagabend waren zwei Motorrad-Fahrer gegen 17 Uhr auf der Burgstädter Straße in Claußnitz in Richtung Mittweida unterwegs.

Bei dem Versuch, einen vorfahrenden VW Transporter zu überholen, krachte der Fahrer einer Yamaha gegen den VW, der in diesem Moment links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Der Yamaha-Fahrer wurde dabei von seinem Motorrad geschleudert und verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporter-Fahrer sowie der andere Biker blieben unverletzt.

Am Motorrad war unter anderem der Bremshebel verborgen. Am Transporter wurde der Seitenspiegel und die Tür beschädigt. Die genaue Sachschadenssumme ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.