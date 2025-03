Trümmerfeld vor Pirna: Ein Kleinkind und drei Frauen schwer verletzt

Die S164 verwandelte sich am Montagnachmittag in ein Trümmerfeld. © Marko Förster

Gegen 16 Uhr kollidierten auf der S164 zwischen Pirna und der Gemeinde Lohmen drei Fahrzeuge, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 zunächst erklärte.

Später am Abend wurden weitere Details zum Unfallhergang bekannt. So war die Fahrerin (64) eines Kia Ceed mit ihrem Wagen in Richtung Lohmen unterwegs, als sie circa 300 Meter hinter dem Pirnaer Ortsschild aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort kollidierte die 64-Jährige mit der entgegenkommenden Fahrerin (30) eines Mitsubishi. Der Mitsubishi rauschte infolge des Zusammenpralls in den Straßengraben. An Bord befand sich zum Unfallzeitpunkt ein kleines Mädchen (4).

Die Unfallverursacherin im Kia schleuderte anschließend noch gegen einen Opel, in dem eine 30-jährige Frau saß. Alle drei Frauen sowie das Kleinkind wurden infolge des Unfalls schwer verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die S164 musste bis 19.38 Uhr voll gesperrt werden.