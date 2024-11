War Alkohol am Steuer im Spiel? Wohnmobilfahrer rast ungebremst in stehendes Auto

Bischofswerda - Auf einer Umgehungsstraße bei Neustadt in Sachsen ist es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab mehrere Verletzte .

Offenbar ungebremst rauschte das Wohnmobil in den stehenden Ford. © Rocci Klein

Nach ersten Informationen krachte gegen 21 Uhr an einer Baustelle auf der S156 ein Wohnmobil in einen Ford Ranger, welcher in dem Moment des Unfalls an einer Ampel auf grünes Licht wartete.

Der Fahrer des Wohnmobils (46) kam mit seinem Wagen aus Richtung Bischofswerda, als er auf Höhe des Gewerbegebietes "Am Fuchsberg" scheinbar ungebremst in den Pick-Up (Fahrer 56) fuhr.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, befand sich der 46-Jährige im hinteren Teil des Wohnmobils und gab an, geschlafen zu haben.

Sein Beifahrer, ein 54-jähriger Mann, erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurde mithilfe eines Rettungshubschraubers aus Bautzen sofort in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.