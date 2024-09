Frau stößt mit E-Bike gegen Schranke und stirbt

Grimma - Nach einem Sturz mit ihrem E-Bike ist eine 77-Jährige am Sonntagnachmittag verstorben.

Die 77-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Montag mitteilte, war die ältere Dame gegen 16.10 Uhr auf dem Vierhäuserweg in Richtung Höfgen bei Grimma unterwegs.

Dort übersah sie eine geschlossene Schranke, stieß mit ihrem Fahrrad dagegen und stürzte. "Durch den Unfall erlitt die 77-Jährige schwerste Verletzungen, an welchen sie noch an der Unfallstelle verstarb", so Polizeisprecherin Therese Leverenz.