16.12.2024 21:29 681 Unfall im Landkreis Zwickau: VW und Mercedes krachen zusammen

Am heutigen Montagabend krachten ein VW und ein Mercedes in Dennheritz (Landkreis Zwickau) zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Von Stella Kreuzer

Dennheritz - In Dennheritz (Landkreis Zwickau) kam es am Montag zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Auf der Lauenhainer Straße/Hohe Straße kollidierten am Montagnachmittag ein VW und ein Mercedes. © Andreas Kretschel Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Crash am Nachmittag auf der Kreuzung Lauenhainer Straße/Hohe Straße. Dabei fuhren ein VW und ein Mercedes frontal ineinander. Nach bisherigem Stand der Polizeidirektion Zwickau sind mehrere Erwachsene sowie Kinder betroffen. Informationen über die genaue Anzahl der Verletzten liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 25.000 Euro.

Titelfoto: Andreas Kretschel