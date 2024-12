Unfall in Mittelsachsen: Ford-Fahrerin kracht gegen Mauer

Döbeln - Crash in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) am heutigen Mittwoch! Eine Ford-Fahrerin krachte mit voller Wucht gegen eine Mauer.

Ein Ford krachte am Mittwoch in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) frontal gegen eine Mauer. © EHL Media

Der Unfall geschah gegen 12 Uhr in der Mastener Straße am Rand von Döbeln. Die Ford-Fahrerin kam plötzlich von der Straße ab und krachte frontal gegen eine Mauer.



Das Auto wurde dabei beschädigt, Teile der Mauer flogen ab. Auch ein Einfahrtstor wurde beschädigt.



Schnell rückten Rettungskräfte an und kümmerten sich um die Fahrerin. Sie kam laut ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus.