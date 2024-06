29.06.2024 08:51 589 Kreuzungs-Crash in Nordsachsen: Fünf Menschen verletzt, vier davon schwer!

Die Rettungskräfte in Nordsachsen hatten am Freitag nach einem schweren Unfall mit einem Massenanfall an Verletzten zu tun.

Delitzsch - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) verletzt worden, vier von ihnen schwer. An den Fahrzeugen entstand auch erheblicher Sachschaden. © Tom Musche Ein 55-Jähriger sei am Freitag mit seinem Wagen über eine Kreuzung der B184 gefahren und habe dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos missachtet, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Daraufhin sei es zum Unfall gekommen. Den Angaben zufolge wurde der 55-Jährige schwer und seine 47 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Im anderen Auto seien alle drei Insassen, der 68 Jahre alte Fahrer und die beiden 19 sowie 21 Jahre alten Mitfahrerinnen, schwer verletzt worden. Alle Schwerverletzten wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

Die B184 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Straße war dem Sprecher zufolge rund dreieinhalb Stunden lang teilweise gesperrt.

Titelfoto: Tom Musche