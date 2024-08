13.08.2024 08:40 1.760 Verletzte bei Frontal-Crash an A4-Auffahrt!

Bei einem frontalen Zusammenstoß am gestrigen Montagabend an der A4-Auffahrt in Ohorn sind zwei Fahrer leicht verletzt worden.

Von Chris Pechmann

Ohorn - Offenbar ein Vorfahrtsfehler hat zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos an der Auffahrt zur A4 in Ohorn (Landkreis Bautzen) geführt. Die Fahrer mussten ins Krankenhaus. Am gestrigen Montagabend hat es an der A4 Auffahrt in Ohron ordentlich gekracht. © xcitepress Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, sind am gestrigen Montagabend, gegen 18 Uhr, Einsatzkräfte zur Bretniger Straße gerufen worden. Ein Renault-Fahrer (43) fuhr aus Richtung Bretnig-Hauswalde und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Dresden abbiegen. Nach ersten Angaben missachtete der Mann dabei offenbar die Vorfahrt eines aus Ohorn kommenden VWs (Fahrer 39). Beide krachten mit ihren Autos frontal ineinander. Dabei zogen sich die beiden Männer leichte Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Spuren des Aufpralls sind an der Front des silbernen Renault zu erkennen. © xcitepress An den ordentlich eingedrückten Autos entstand ein Schaden in Höhe von knapp 45.000 Euro. Die Straße war bis circa 19.45 Uhr gesperrt.

