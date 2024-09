Verunfallte Dampflok der Weißeritztalbahn: Werkstattleiter gibt erste Prognose

Für Reparaturarbeiten ist die Dampflok "99 762" gegenwärtig in Oberwiesenthal abgestellt. © SDG

Die Befundung ist nach der Kollision weitestgehend abgeschlossen. Aktuell laufen in der Oberwiesenthaler Werkstatt die Arbeiten an der historischen Lok aus dem Baujahr 1933.

"Es sind mehrere große Komponenten stark beschädigt", erklärt Werkstattleiter André Dörfelt von der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG).

So hat die besonders wichtige Speisepumpe, die Wasser aus dem Vorratsbehälter in den Lokomotivkessel befördert, einen Bruchschaden am Gehäuse erlitten. Zudem ist am ersten Kuppelradsatz die Radsatzwelle verbogen und Teile der Zugvorrichtung müssen neu gebaut werden.

Dabei erhält die SDG auch Unterstützung durch einheimische Unternehmen. "Eine neue Radsatzwelle für die Kuppelachse wurde dank der schnellen Arbeit von 'Maschinenbau Stankus' in Lengefeld schon fertiggestellt", berichtet Dörfelt.