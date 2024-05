02.05.2024 11:30 Völlig betrunken unterwegs: Autofahrer sind nach Unfällen Führerschein los

Gleich zweimal wurden in Weinböhla am 1. Mai betrunkene Autofahrer erwischt. In beiden Fällen kam es zu Unfällen.

Von Anne-Sophie Mielke

Weinböhla - Gleich zweimal wurden in Weinböhla am 1. Mai betrunkene Autofahrer erwischt. In beiden Fällen kam es zu Unfällen. Zwei Autofahrer wurden in Weinböhla mit zu viel Promille erwischt. (Symbolbild) © Uli Deck /dpa Wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtete, war eine 37-Jährige mit ihrem VW Golf am Mittwoch gegen 11.50 Uhr auf der Meißner Straße unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kreisverkehr An der Nassau passierte es: Die Frau stieß mit ihrem Auto gegen einen Bordstein auf der rechten Fahrbahnseite, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Trotzdem fuhr die 37-Jährige weiter bis zu einer Tankstelle an der Dresdner Straße. Dort trank sie dann laut Polizei eine kleine Flasche Sekt. Dies blieb nicht unbeobachtet. Zwickau Feuer an Wohnhaus ausgebrochen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres Ein anderer Autofahrer sprach sie an und bemerkte Alkoholgeruch. Aus diesem Grund alarmierte er die Polizei und hielt die Frau fest, bis die Beamten eintrafen. Ein Test ergab, dass die Deutsche rund 2,4 Promille hatte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ihr Führerschein einkassiert. Betrunkener Audi-Fahrer kracht in Gegenverkehr Am Nachmittag geriet dann ein 67-jähriger Audi-Q5-Fahrer auf der Moritzburger Straße gegen 16.10 Uhr in den Gegenverkehr und krachte kurz vor der Kreuzung Forststraße mit einem Opel Astra zusammen. Der 43-jährige Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Auch der Audi-Fahrer war betrunken und hatte laut Test 0,5 Promille. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen und die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Deutschen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

