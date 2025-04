01.04.2025 10:03 Wendemanöver geht schief: Moped kracht in Mercedes

In Meerane krachte am Dienstagmorgen ein Moped-Fahrer in einen Mercedes. Der Moped-Fahrer wurde dabei verletzt.

Von Sarah Fuchs

Meerane - Am Dienstagmorgen krachte ein Moped in einen Mercedes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. © Andreas Kretschel Die Polizei wurde gegen 7.55 Uhr nach Meerane (Landkreis Zwickau) in die Zwickauer Straße gerufen. Dort parkte ein Mercedes in Richtung Zentrum. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 47-jährige Fahrerin über die Straße wenden und stadtauswärts fahren. Beim Wendevorgang kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 15 Jahre alten Moped-Fahrer. Der Jugendliche wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiinformationen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

