28.11.2024 10:35 Sprinter kommt von Straße ab und rutscht in Graben - Ein Verletzter

Von Juliane Bonkowski

Wiedemar - Unfall an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt: Ein Transporter ist am Mittwochmittag von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Transporter ist in den Graben gekippt, der Fahrer (23) wurde leicht verletzt. © 7aktuell.de/Eric Pannier Das Unglück geschah gegen 12.20 Uhr auf der S1/L165 zwischen der nordsächsischen Gemeinde Wiedemar und der zum Saalekreis gehörenden Ortschaft Queis. Den Angaben der Polizei zufolge war ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Queis unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang von Wiedemar in einer Linkskurve plötzlich von der Fahrbahn abgekommen sei. Dort rutschte der Transporter in einen Graben, wobei sich der Unfallfahrer leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. © Tom Musche Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, es entstand daran ein Schaden von rund 30.000 Euro. Um es zu bergen, musste die Straße von 15.45 bis 17.50 Uhr beidseitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

