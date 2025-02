Wintereinbruch in Sachsen: Verletzte bei Glätteunfällen

Sachsen - Der Winter ist zurück und sorgt in Sachsen für glatte Straßen. Am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag kam es aufgrund dessen gleich zu mehreren Unfällen.

Der VW landete daraufhin in der Schutzplanke, der Seat im Straßengraben.

Dabei kam sie wegen der Witterungsverhältnisse nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen entgegenkommenden VW.

Gegen 16.15 Uhr war eine 24-jährige Seat-Fahrerin auf der B283 in Richtung Markneukirchen ( Vogtland ) unterwegs.

Auch in diesem Fall schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Kurz vor Erlabrunn verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und krachte in einen entgegenkommenden Skoda.

Nur kurze Zeit später kam es auch im Erzgebirge zu einem Glätteunfall. Gegen 16.30 Uhr war ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Schwarzenberger Straße von Johanngeorgenstadt kommend in Richtung Breitenbrunn unterwegs.

Am heutigen Donnerstagnachmittag fuhr eine Opel-Fahrerin gegen 14.15 Uhr auf der S272/Talstraße Breitenbrunn Richtung Antonsthal.

Auf schneeglatter Fahrbahn kam der Transporter ins Schleudern, krachte in die Leitplanke und überschlug sich. © Bernd März

Auch die Autobahn A72 war am heutigen Donnerstagnachmittag glatt.

Die Schneeglätte unterschätzte ein Transporter-Fahrer, als er gegen 15 Uhr auf der A72 in Richtung Leipzig unterwegs war. Auf schneeglatter Fahrbahn kam er am Rastplatz Mühlbachtal ins Schleudern, krachte in die Leitplanke und überschlug sich.

Die Feuerwehr Hartmannsdorf kam zum Einsatz. Die Ausfahrt des Rastplatzes musste gesperrt werden, die Autobahn wurde ebenfalls halbseitig gesperrt.

Der Fahrer wurde nach ersten Informationen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auch in den kommenden Stunden muss mit Schnee und Glätte gerechnet werden.