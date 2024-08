06.08.2024 10:17 1.348 Zwei Schwerverletzte nach Frontal-Kollision

Heftige Kollision in Görlitz! Am Dienstagmorgen krachte ein SEAT-Fahrer frontal in einen Audi.

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz - Heftige Kollision in Görlitz! Nach einem Crash auf der Promenadenstraße in Görlitz mussten zwei Fahrzeuge mit Totalschaden abgeschleppt werden. © Danilo Dittrich Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Seat-Fahrer (22) am heutigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Promenadenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 22-Jährige in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Audi. Dessen Fahrer (23) erlitt, genauso wie der Unfallverursacher, schwere Verletzungen. Sachsen Unfall Gabelstapler erfasst Baumarkt-Besucher: Fahrer flüchtet! Beide mussten umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die betroffene Straße war zeitweise voll gesperrt.

Titelfoto: Danilo Dittrich