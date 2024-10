Zwei Unfälle bei Karls Erlebnis-Dorf: VW landet auf dem Dach

Döbeln - Gleich zweimal krachte es am heutigen Samstagnachmittag in der Nähe von Karls Erlebnis-Dorf bei Döbeln ( Mittelsachsen ).

Die Feuerwehr richtete den VW wieder auf. © EHL Media

Ersten Informationen der Polizei zufolge kam es auf der B169 an der Abfahrt zum Erlebnisdorf gegen 14.45 Uhr zu dem ersten Unfall.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen krachten ein VW Up und ein Seat an der Kreuzung B169/A14 Richtung Dresden zusammen. Der VW Up landete daraufhin auf dem Dach.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Nachdem sie von den Rettungskräften versorgt wurden, kamen sie ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr richtete den VW wieder auf und sicherte die Unfallstelle ab.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Beide Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.