22.01.2025 11:01 926 Vollsperrung nach Unfall an Bundesstraßen-Abfahrt

Am Mittwochmorgen krachten an der Abfahrt B93 in Richtung Zwickau aus bisher ungeklärter Ursache ein Audi und ein Mitsubishi zusammen.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Am Mittwochmorgen kam es auf der Berthelsdorfer Straße in Zwickau-Crossen zu einem Unfall. An der Abfahrt B93 in Richtung Zwickau krachten ein Audi und ein Mitsubishi zusammen. © Andreas Kretschel Gegen 7 Uhr krachten an der Abfahrt B93 in Richtung Zwickau aus bisher ungeklärter Ursache ein Audi und ein Mitsubishi zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr Zwickau war im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und die Unfallstelle abzusichern. Zu Verletzten liegen noch keine Informationen vor. Während der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung im Bereich der B93-Anschlussstelle nötig. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel