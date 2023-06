Urlaubs-Risiko für Elektro-Fahrer: Zu wenig Ladesäulen an Sachsens Autobahnen

Dresden - Wenn der Akkustand des E-Autos sinkt, wird die nächste Ladesäule zum Sehnsuchtsort - gerade bei langen Fahrten in den Urlaub. Doch an Sachsens Autobahnen haben längst nicht alle Rastanlagen Schnellladesäulen, um in kurzer Zeit viel Strom zu tanken. Der ADAC mahnt einen schnelleren Ausbau an.

Da brauche es auch genügend Möglichkeiten, den Akku unterwegs rasch aufladen zu können - vor allem an und in direkter Nähe zu Autobahnen.

Hier kann man Strom tanken: diese vier Ladestationen für Elektroautos stehen an der Autobahn-Raststätte "Dresdner Tor" . © Robert Michael/dpa

In den kommenden Jahren werde das Netz weiter ausgebaut, verspricht die Autobahn GmbH des Bundes.

Ziel sei, dass die nächste Ladesäule nach zehn Minuten Fahrt erreicht sei, erklärt deren Sprecher Tino Möhring. So sollen bis Ende 2025 auch an zahlreichen unbewirtschafteten Rastanlagen in Sachsen Schnellladepunkte entstehen.

Die zwölf sächsischen Standorte von Tank & Rast sind alle mit Ladestationen von bis zu 350 Kilowatt gerüstet, wie das Unternehmen mitteilt. "Eine weitere Verdichtung des Ladeangebots ist geplant", sagt Sprecherin Bettina Schaper.

Vor allem in der Sommerreisewelle steige die Nachfrage an den Ladesäulen. Am stärksten frequentiert seien die Anlagen Dresdner Tor Süd und Nord an der A4 sowie Vogtland Nord an der A72. An einer Ladesäule mit 150 kW werde ein Auto in 30 Minuten für 350 bis 400 Kilometer geladen, so Schaper.

Laut ADAC müssen die Ladestationen nicht direkt auf Rastplätzen liegen. Ein kurzer Abstecher werde von den Fahrern in Kauf genommen, aber nicht weiter als drei Kilometer, sagt Löffler.

Wichtig sei, dass die Ladesäule rund um die Uhr genutzt werden könne und eine hohe Kapazität für schnelles Laden habe.