Wie läuft es mit den Ukraine-Flüchtlingen auf dem sächsischen Arbeitsmarkt?

Dresden/Chemnitz - Wie stark leidet die sächsische Wirtschaft unter den Folgen des Ukraine-Krieges ? 2022 befürchtete man Schlimmes. Nun gibt das ifoInstitut Entwarnung. Die Integration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in den Arbeitsmarkt bleibt aber eine Herausforderung.

Mehr als 11.000 Ukrainer waren im Mai sachsenweit arbeitslos gemeldet. (Symbolbild) © DPA

Zu Beginn des Krieges war die Sorge groß, dass bereits durch Corona angeschlagene Unternehmen diese neue Belastung nicht überstehen würden. Viele sahen eine Welle von Insolvenzen anrollen.

"Sie blieb jedoch während der Coronakrise aus, und auch der zweite Schock in Form des Ukraine-Krieges hat bis jetzt keine solche Welle ausgelöst", erklärt Albert Landsberger vom ifo Institut Dresden.



Die Zahl der Gewerbeabmeldungen besitzt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung. Landsberger fasst zusammen: Corona und die aktuellen Krisen haben "keine spürbaren Einschnitte in die Unternehmenslandschaft in Sachsen hinterlassen".

Der Fachkräftemangel zählt gegenwärtig zu den drängendsten Problemen der Wirtschaft und die Firmenlenker sehen Potenziale durch die Integration ukrainischer Flüchtlinge. Allein: Dieser Prozess verläuft schleppend.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einer ukrainischen Staatsbürgerschaft lag im März bei 5700.