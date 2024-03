Korb für Minister: Martin Dulig auf glattem diplomatischen Parkett

Chennai - Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) gab Stalin am heutigen Donnerstag schweren Herzens einen Korb. Der Jugend-Minister von Tamil Nadu wollte sich um 11 Uhr mit dem Sachsen in Chennai (vormals Madras) treffen. Just zu dieser Stunde hatte Dulig aber bereits ein Date mit dem Industrie-Minister des südindischen Bundesstaates.

Nach dem Industrie-Minister traf er den IT-Minister. An seinem 58. Geburtstag kam dieser extra für das Gespräch in sein Büro. Die mitgereisten Unternehmer besichtigten in dieser Zeit eine Gießerei der TVS Group (50.000 Beschäftigte weltweit/8,5 Milliarden US-Dollar mit Autokomponenten).

Dheera Mishra (32) kam aus Mittel-Indien nach Chemnitz fürs Master-Studium. Jetzt arbeitet sie in der Firma AMAC und nennt Sachsen ihre zweite Heimat. © SMWA/Kristin Schmidt

Messe, Business, Hotel: Sobald die Einheimischen erkennen, dass Dheera Mishra zur sächsischen Delegation gehört, zollen sie ihr stumm allerhöchsten Respekt und manches Mal sogar Ehrerbietung.

Mutige junge Männer wenden sich auch bittend an sie. "Kannst Du mir helfen, in Deutschland einen Job zu finden?"

Die Elektronik-Expertin sammelt auf der Reise Kontakte und tauscht sich rege mit Experten aus. "Einiges klingt vielversprechend. Mehr kann man dazu noch nicht sagen. Das muss die Zukunft zeigen", sagt sie ernsthaft.

Nur an einem bestimmten Punkt der Reise zeigt die Naturwissenschaftlerin täglich Emotionen: beim Essen. Sie schwärmt: "Das ist alles so lecker! Wenn ich so essen möchte, muss ich in Chemnitz selber kochen. Aber selbst dann schmeckt es einfach nicht so gut, denn in Deutschland bekomme ich so aromatische Zutaten nicht zu kaufen."