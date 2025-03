Wohnhausbrand in Mittelsachsen endet tragisch: Zwei Menschen sterben in den Flammen

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr über den Brand in dem Einfamilienhaus auf der Dorfstraße in Rechenberg-Bienenmühle informiert worden.

Mehrere Feuerwehrleute mit Atemschutz kämpften mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen.

Die Brandursache ist noch unklar.