Diese Stadt soll bald ein Zimmer-Planetarium bekommen

Reinsdorf - Seit gut einem Jahr träumen Kinder und Mitarbeiter im Reinsdorfer "Haus der Entdecker" von einem Zimmer-Planetarium, Mitte nächsten Jahres könnte es in der naturwissenschaftlichen Begegnungsstätte so weit sein. Dreh- und Angelpunkt ist die Finanzierung des 100.000 Euro teuren Super-Beamers, mit dem virtuelle Reisen durchs All und Projektionen des Sternenhimmels möglich sind.