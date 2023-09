Einer der Letzten seiner Art! Wo ist dieser historische Bergbau-Hunt?

Dr. Günter Lorenz schaffte als Chef der Firma "SUC" in Meerane den "Hunt" einst an. © Maik Börner

Die Bürger aus Meerane (Landkreis Zwickau) staunten nicht schlecht, als von einem auf den anderen Tag das berühmte Stück Erinnerung an den einstigen Bergbaukult verschwand. Dr. Günter Lorenz hat den "Hunt" einst angeschafft und ist sehr traurig.

"Wenn der weg ist, ist das sehr schade. Er war einer der Letzten seiner Art", sagte Dr. Günter Lorenz. Vor über 20 Jahren habe der damalige Firmenchef zusammen mit dem ehemaligen Bürgermeister den "Hunt", einen typisch schwarzen Bergbau-Wagen, angeschafft. Er stand in den letzten Jahren vor dem ehemaligen Eingang Crotenlaide.



Am Nachmittag des 28. Julis sollen Unbekannte das Erinnerungsstück an die einstige Bergbauregion aber entwendet haben. In Warnwesten gehüllt, hätten sie das etwa 600 Kilo schwere Teil verladen und abtransportiert; die zentnerschweren Dolomit-Steine darin einfach auf die Straße gekippt.

Wochenlang machte sich Lorenz auf die Suche, hörte Zeugen, sah Fotos und Berichte. Schließlich ging er zu Bürgermeister und Polizei.