Familienvater verzweifelt: Kita in Zwickau macht dicht!

Zwickau - Angelo Engler (30) ist verzweifelt: Seine beiden Kinder (3, 6) haben Autismus (Störungen im Verhältnis zu ihrer sozialen Umgebung) und gehen in die heilpädagogische Kita "Arche Noah" in Zwickau-Neuplanitz.

Lea (27) und Angelo Engler (30) müssen für ihre Kinder Alexander (3) und Emely (6) eine neue heilpädagogische Kita finden. © Maik Börner

Doch in einem Elternbrief erfuhren die Englers, dass die Einrichtung in Zwickau zum 31. Juli ihre Tore schließt. Besonders bitter: Es ist die einzige rein heilpädagogische Kita in der Umgebung.



"Wir hängen jetzt völlig in der Luft", sagt der Familienvater ratlos. "Wir haben früher schon mal versucht, unsere Kinder in eine integrative Kita zu bringen. Das ist vollkommen nach hinten losgegangen."

Doch im Sommer ist Schluss, weil sich "in den vergangenen Jahren eine stark rückläufige Auslastung der Plätze abgezeichnet hat", heißt es in dem Elternbrief.

"Mit dem Rückgang der Geburtenzahlen und dem hohen Angebot an Kindertagesstätten in der Umgebung sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen."