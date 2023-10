06.10.2023 08:05 1.300 Feuerwehreinsatz in Garagenkomplex: Audi 80 geht in Flammen auf

In Glauchau ging am Donnerstag ein Audi 80 aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. © Andreas Kretschel Gegen 16.52 Uhr hatte der Eigentümer den Audi gerade in seine Garage im Gärtnereiweg gestellt, als Rauch aus dem Wagen aufstieg. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann den Audi 80 gerade noch rechtzeitig aus der Garage schieben, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Zwickau Schluss mit Vorurteilen! Autorin zeigt in neuem Buch, wie liebenswert die Sachsen sind Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Glauchau Oberstadt und Glauchau Wernsdorf waren im Einsatz und löschten den brennenden Audi. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8000 Euro, vermutlich hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

Titelfoto: Andreas Kretschel