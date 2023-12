21.12.2023 15:04 1.189 Hyundai-Fahrer landet in Hecke und wird schwer verletzt

Ein Hyundai-Fahrer (82) landete am Donnerstagmittag mit seinem Auto in Meerane (Landkreis Zwickau) in einer Hecke. Der Mann wurde schwer verletzt.

Von Julian Winkler

Meerane - Schwerer Unfall in Meerane (Landkreis Zwickau) am Donnerstagmittag! Ein Hyundai-Fahrer (82) landete am Donnerstagmittag in Meerane (Landkreis Zwickau) in einer Hecke. © Andreas Kretschel Gegen 11.35 Uhr war ein Hyundai-Fahrer (82) mit einem Anhänger auf der Forststraße unterwegs. Dabei kam er laut Polizei von der Straße ab und landete mit seinem Auto auf einem Zaun und in einer angrenzenden Hecke. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Die Forststraße musste wegen des Einsatzes teilweise gesperrt werden.

