18.04.2024 19:15 Im Einzelhandel kennt sie sich aus: Oberbürgermeisterin bei Aldi an der Kasse

Am Donnerstag saß Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (46, BfZ) im neu eröffneten Aldi-Markt in den Zwickau-Arcaden an der Kasse.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Noch ein aufregender Job am Donnerstag für Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (46, BfZ). Für gut eine Stunde saß das Stadtoberhaupt im neu eröffneten Aldi-Markt in den Zwickau-Arcaden an der Kasse. Highlight am Eröffnungstag im neuen Aldi-Markt in den Zwickau-Arcaden: OB Constance Arndt (46, BfZ) sitzt an der Kasse. © Sven Gleisberg "Man braucht dafür viel Konzentration, davor hatte ich auch Respekt. Man will ja am Abend auch keine Kasse übergeben, die nicht stimmt. Aber es hat Riesenspaß gemacht."

Zum letzten Mal kassiert hatte die Oberbürgermeisterin, die aus dem Einzelhandel kommt, vor fünf Jahren. Den Umsatz, den Constance Arndt erwirtschaftet hatte, stiftet der Einkaufsmarkt für den guten Zweck. Zu gleichen Teilen geht das Geld an die Lutherkirchgemeinde und den Lichthaus-Verein in Zwickau.

Titelfoto: Sven Gleisberg