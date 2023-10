Kurzfristige Vollsperrung auf der A72: Das ist der Grund

Zwickau - Am Freitagvormittag kam es kurzfristig zu einer Vollsperrung auf der A72 bei Zwickau .

Die A72 ist bei Zwickau in Richtung Hof vollgesperrt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte, musste die Autobahn zwischen Zwickau-Ost und Zwickau-West in Richtung Hof am Freitagmorgen wegen Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird derzeit über die Bedarfsumleitung U10 bis zur Anschlussstelle Zwickau-West geführt. Die Vollsperrung dauert etwa noch bis 11 Uhr.

Zusätzlich zu der bereits bestehenden Baustelle kommt nun die Instandsetzung hinzu, weswegen es laut Autobahngesellschaft keine Alternative zur Vollsperrung gibt.