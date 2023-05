05.05.2023 13:34 Polizei erwischt Raser: Mit fast 100 km/h im Ort unterwegs

Am Donnerstag führte die Polizei eine Verkehrskontrolle in Waldenburg durch. "Spitzenreiter" war ein Rover-Fahrer. Er fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Von Claudia Ziems

Waldenburg - Die Polizei hat am Donnerstag in Waldenburg (Landkreis Zwickau) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. "Spitzenreiter" bei einer Verkehrskontrolle in Waldenburg war ein Rover-Fahrer (59). (Symbolbild) © 123RF/kzenon Kontrolliert wurden in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 11 Uhr an der Straße Vor dem Glauchauer Tor insgesamt 76 Fahrzeuge. Laut Polizei waren neun Fahrzeugführer bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu schnell unterwegs. "Spitzenreiter" war ein Rover-Fahrer (59): Er fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt. Der 59-Jährige muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und außerdem mit einer Geldstrafe von über 400 Euro rechnen.

Titelfoto: 123RF/kzenon