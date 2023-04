Polizei stoppt illegales Autorennen in Zwickau

Zwickau - Am Mittwochabend stoppte die Polizei in Zwickau ein illegales Autorennen.

Eine Polizeistreife konnte das Autorennen stoppen. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Gegen 22 Uhr bemerkte ein Streifenteam, wie ein VW und ein Audi auf der Talstraße Richtung Dr.-Friedrichs-Ring nebeneinanderher fuhren. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei mit schätzungsweise 100 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Sofort nahmen die Beamten mit Blaulicht und Sondersignal die Verfolgung auf.

Als die beiden Autos dann kurz vor dem stationären Blitzer im City-Tunnel langsamer und in Richtung B173 abfuhren, überholten die Beamten und stellten ihren Streifenwagen quer.

Der Audi-Fahrer (40) verhielt sich kooperativ, der VW-Fahrer (32) verhielt sich den Polizisten gegenüber aggressiv. Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Beide wurden auf Alkohol und Drogen getestet.

"Erstere verliefen in beiden Fällen negativ, der Drug-Wipe-Test des 32-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Der Deutsche gab an, dass es ihm aus medizinischen Gründen erlaubt sei, bestimmte Cannabis-Produkte zu konsumieren. Ob das tatsächlich der Fall ist und ob seine Fahrtauglichkeit dadurch beeinträchtigt wird, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden", so die Polizei weiter.