12.06.2023 18:18 549 Sachsenring im Rennfieber: Motorrad-Grand-Prix startet wieder

Am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal wird es am Wochenende wieder laut. Etliche Biker werden am Motorrad-Grand-Prix teilnehmen.

Von Torsten Hilscher

Hohenstein-Ernstthal - Es wird wieder schön laut am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal!

Der Grand Prix Deutschland im Motorradsport wird seit 1998 auf dem Sachsenring ausgerichtet. © Andreas Kretschel Von Freitag bis Sonntag starten hier die verwegensten Motorrad-Fahrer beim Motorrad-Grand-Prix Deutschland, dem Moto GP. Es ist der 25. nationale Große Preis im Motorradsport auf dem Ring. 22 Fahrer aus elf Teams starten.

Die Piste hat es in sich: Der Sachsenring ist die Strecke mit der wohl längsten Linkskurve der Welt. Siebenmal hintereinander geht es linksherum, bis ein schneller Rechtsknick folgt. Die maximale Steigung beträgt 10 Prozent, das maximale Gefälle fast 13 Prozent! Und die Eintrittspreise? Da wäre zum Beispiel das sogenannte "Flexticket". Es ist mit "3 Tage / 3 Tribünen" überschrieben und kostet 250 Euro. Ein Stehplatz-Tagesticket in Block S ist für rund 84 Euro zu haben. ServusTV überträgt jeden Renntag ab dem frühen Vormittag live im Fernsehen.

Titelfoto: Andreas Kretschel