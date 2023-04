Sächsisches Bierfest geplatzt, weil Rettungsweg fehlt

Darum hätte das Festzelt deutlich kleiner ausfallen müssen. Unmöglich. "Ein Ausweichen auf einen anderen Platz ist auch nicht möglich", weiß Freitag. Also fällt die Sause vom 14. bis 17. September aus.

Doch schon im zweiten Jahr ist es vorbei mit "O'zapft is'". Grund ist ein fehlender Rettungsweg zum Gebäude Hauptmarkt 16. Die Berufsfeuerwehr braucht mehr Platz für die Drehleiter.

Doch die Organisatoren geben nicht auf und suchen nach einer Lösung auf dem Hauptmarkt oder an einem anderen Standort. Mit im Boot bleibt die Mauritius-Brauerei, die ihr Bierfest-Engagement deutlich ausbauen will. Jörg Dierig: "Wir glauben fest an eine Neuauflage im Jahr 2024."