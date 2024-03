Seit 25 Jahren: Miniwelt Lichtenstein startet in die Jubiläums-Saison

Für einen sauberen Start in die Jubiläumssaison staubt Claudia Schmidt (58) die Quadriga des Brandenburger Tors ab. © Kristin Schmidt

Der 4,5 Hektar große Landschaftspark ist inzwischen zu einer über Sachsen hinaus bekannten Touristenattraktion geworden, die schon mehr als zwei Millionen Besucher gesehen haben.



"Wer zu uns kommt, kann staunen - über den direkten Vergleich berühmter Bauwerke und darüber, wie reich an Monumenten Deutschland ist", verspricht Miniwelt-Sprecherin Claudia Schmidt (58).

"So kann es die Frauenkirche in der Größe durchaus mit dem Capitol in Washington aufnehmen. Der berühmte Tower von London passt mit seiner Grundfläche locker dreimal in unser Schloss Waldenburg 'um die Ecke'.

Und die Pyramide von Gizeh, die bei uns eine Kantenlänge von 9,16 Metern hat, würde im Original den gesamten Park einnehmen."

Start in die Jubiläumssaison ist am Donnerstag. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Zu Ostern gibt's süße Überraschungen, Bastelangebote und Schauhandwerk. Der Eintritt kostet 14,50 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder ab 5 Jahre.