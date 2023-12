Streit um Hund eskalierte: Lange Haft für Messerstecher

Zwickau/Plauen - Weil er einem Hundehalter zunächst eine Bierflasche an den Kopf geschlagen hatte und später 13-mal auf ihn einstach, musste sich Luca B. (22) vor dem Zwickauer Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Ein Urteil fiel am heutigen Dienstag.

Luca B. (22) muss für vier Jahre ins Gefängnis. © Kristin Schmidt

B. hielt sich mit seiner Freundin am Abend des 17. Mai in der Nähe des Dittrichplatzes in Plauen (Vogtland) auf. Nach einem Streit, bei dem der junge Mann alkoholisiert war und unter Drogen stand, brannten nach Mitternacht die Sicherungen durch: B. zückte ein Messer und stach sein Opfer nieder.

Unfassbar: Nachdem der Geschädigte auf dem Boden gelegen hatte, gingen der Täter und dessen Freundin einfach weg! Eine Notoperation verhinderte, dass aus der Tat kein Tötungsdelikt wurde.

"Wenn sie derart massiv auf jemanden einstechen, müssen sie auch damit rechnen, dass jemand zu Tode kommt", sagte Richter Torsten Sommer (61) am heutigen Dienstag zum Angeklagten.