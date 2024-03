Ticketautomaten zerstört: 60.000 Euro Sachschaden

Zwickau - Zwei Fahrkartenautomaten der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau wurden in der Nacht zu Samstag zerstört.

An der Haltestelle Stadthalle in Zwickau brachen Unbekannte den Ticketautomaten auf. © Ralph Kunz

An der Straßenbahnhaltestelle Marchlewskistraße sprengten Täter das Gerät auf unbekannte Weise. An der Stadthalle in der Bergmannstraße hebelten Ganoven den Automaten rabiat auf.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter offenbar kein Geld. Aber sie hinterließen rund 60.000 Euro Schaden.