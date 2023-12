06.12.2023 08:03 Feuer und Vandalismus - Schulbetrieb teilweise eingestellt

Unbekannte haben an einer Schule in Eutin (Kreis Ostholstein) in der Nacht zum Mittwoch randaliert.

Eutin - Unbekannte haben an einer Schule in Eutin (Kreis Ostholstein) in der Nacht zum Mittwoch randaliert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Es ist darüber hinaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Trakt der Wilhelm-Wisser-Schule musste nach Angaben der Polizei vorübergehend geschlossen werden. Der Schulbetrieb muss teilweise eingestellt werden. Schleswig-Holstein 16 Häfen in fünf Monaten: Minenjagdboot kehrt von NATO-Einsatz zurück Zur genauen Brandursache und Höhe des Schadens konnte die Polizei am Mittwochmorgen zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

