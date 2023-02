16-Jähriger soll Elfjährigen vergewaltigt haben: Verdächtiger in U-Haft

Bad Blankenburg - In einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Blankenburg ( Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ) hat sich offenbar eine Vergewaltigung ereignet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Vorwürfe gegen einen 16-Jährigen aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung sind schwerwiegend. (Symbolfoto) © 123RF/sinenkiy

Laut Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Gera soll sich ein 16-Jähriger an einem 11-Jährigen vergangen haben. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Die Tat spielte sich laut einem Bericht des MDR am vergangenen Samstag in der Kinder- und Jugendeinrichtung "Pädagogium Schwarzatal" ab.

Den Informationen nach sollen sowohl Täter als auch Opfer in der Einrichtung leben bzw. gelebt haben. Denn wie das Sozialwerk Heuser - Träger der betroffenen Einrichtung in Bad Blankenburg - dem MDR erklärte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen minderjährigen Geflüchteten. Er werde den Informationen nach nicht in die Einrichtung zurückkehren.

Der betroffene 11-Jährige ist nach der Tat bei seiner Familie. Er soll jedoch demnächst wieder im "Pädagogium Schwarzatal" betreut werden, heißt es.