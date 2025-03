Ab kommender Woche: A71 bei Suhl zweitweise gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten wird unter anderem der Rennsteigtunnel zeitweise gesperrt. (Archivbild) © IMAGO / Karina Hessland

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird ab Dienstag der Abschnitt zwischen den Abfahrten Gräfenroda und Oberhof nachts gesperrt.

Grund dafür sind Wartungsarbeiten im Tunnel Alte Burg und dem Rennsteigtunnel - Deutschlands längstem Straßentunnel mit 7916 Metern.

Den Angaben nach ist in der Nacht zu Mittwoch die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt. In der folgenden Nacht ist die Strecke in Richtung Erfurt dicht.