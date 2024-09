Akt der Zerstörung: Kriminelle zerstechen reihenweise Autoreifen

Bleicherode - Besonders schwerer Fall von Vandalismus in Bleicherode (Kreis Nordhausen).

Über ein Dutzend Autos waren betroffen. (Symbolfoto) © 123RF/toa55

Unbekannte hatten sich in der Kleinstadt an mindestens 14 Autos vergangen. Wie die Polizei erklärte, hatten die Täter in allen bislang bekannten Fällen die Reifen der abgestellten Fahrzeuge zerstochen.

Beschädigt wurden Autos unter anderem in der Brückenstraße bis in die Oberstadt und quer durch das AWG-Viertel um die Karl-Liebknecht-Straße, hieß es.

Am Samstag hatten sich zunächst elf Personen bei der Polizei gemeldet. Einen Tag später meldeten sich drei weitere Betroffene und erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung.