Attraktion soll 100.000 Touristen anziehen: Grünes Licht für Skywalk in Oberhof

Bei dem Bau des Skywalks soll sich an dem Konzept der Hängebrücke in Willingen orientiert werden.

Der Stadtrat hat grünes Licht für den Bau eines Skywalks, einer Fußgänger-Hängebrücke, gegeben.

Alle Ratsmitglieder stimmten am Dienstagabend mit Ja. Bei dem Bau soll der Skywalk im hessischen Willingen als Vorbild dienen.

In Thüringens Wintersportstadt soll in 60 Metern Höhe eine etwa 500 Meter lange Hängebrücke mit Stahlseilen über das Tal am Wadeberg gespannt werden.

Nach ersten Schätzungen soll der Bau des Skywalks rund fünf Millionen Euro kosten und in drei Jahren fertig sein.