Autofahrer schockiert: Schusslöcher in seinem VW entdeckt

Schmölln - Ein Autofahrer aus Schmölln (Altenburger Land) entdeckte am Wochenende Einschusslöcher in seinem Volkswagen . Die Polizei ermittelt.

Die Kripo schaute sich den beschädigten VW an, nahm die Ermittlungen auf. (Symbolfoto) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Der Mann hatte seinen Tiguan am Freitagabend gegen 20 Uhr auf seinem Grundstück im Ortsteil Nöbdenitz abgestellt.

Als er am Samstagmorgen gegen 9 Uhr zu seinem Auto ging, entdeckte er Einschusslöcher. Wie die Polizei am Montagvormittag berichtet, war ein Schuss mittig in die Motorhaube seines Volkswagens eingedrungen und auf der Fahrerseite wieder ausgetreten. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige.

Die Kriminalpolizei schaute sich den demolierten VW Tiguan vor Ort an und nahm die Ermittlungen auf.

Dabei wird auch überprüft, ob die Beschädigung des Pkw im Zusammenhang mit der Jagdausübung im benachbarten Waldstück steht.