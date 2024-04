Bauernhaus des Jahres: Auszeichnung in Thüringen verliehen!

Die Interessengemeinschaft Bauernhaus verlieh die Auszeichnung am Sonntag während einer Festveranstaltung im Hof der Familie Klau in Lehma. © Bodo Schackow/dpa

Damit solle auf den kulturhistorischen Wert und die Schutzbedürftigkeit dieser Baulichkeiten aufmerksam gemacht werden, die in ihrem gigantischen Format im östlichen Thüringen die kleinen Dörfer prägen, hieß es.

In der Grundfläche kann ein Vierseithof den Angaben nach die Ausdehnung eines Fußballfeldes erreichen. Typisch sind seine einzelnen Gebäude, die sich an vier Seiten um einen gepflasterten Innenhof gruppieren – mit einem Misthaufen in der Mitte.



Charakteristisch für den Vierseithof ist das Wohnhaus mit Umgebinde und Bohlenstube. Das Altenburger Land sei nach der Oberlausitz das zweitgrößte Verbreitungsgebiet von Umgebindehäusern in Deutschland.